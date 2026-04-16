TMW Genoa, Frendrup: "Non siamo ancora salvi. Con De Rossi lavoro extra per migliorare i dettagli"

Il centrocampista del Genoa Morten Frendrup ha parlato ai microfoni di TMW a margine di un incontro con i tifosi insieme al compagno di squadra Ruslan Malinovskyi al Genoa Store di piazza Banchi, nel centro storico della città: "E' sempre bello stare con i tifosi", le sue parole.

Cosa vi siete detti dopo il successo sul Sassuolo e la salvezza vicina?

"Una partita molto importante con tre punti pesanti, ma non siamo ancora salvi, ora ci aspetta una importante sfida contro il Pisa".

La crescita di lei in coppia con Malinovskyi?

"Io e lui abbiamo giocato insieme per tanto tempo e ora lo facciamo ancora di più, miglioriamo giorno dopo giorno in coppia. Più giochi insieme, più migliori".

Quanto e cosa ha imparato da un tecnico come De Rossi?

"Ho imparato tante cose da lui ed il suo staff, facciamo ogni volta lavoro extra a fine allenamento per migliorare i piccoli dettagli".