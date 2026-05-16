Genoa, i convocati contro il Milan: c'è Baldanzi, quattro indisponibili per De Rossi

Si avvicina per il Genoa la sfida casalinga contro il Milan, il programma domani alle ore 12.00 e valida per la 37^ giornata di Serie A. Rientro importante per il tecnico De Rossi, che avrà a disposizione Baldanzi. Non ce la fanno invece in tre ovvero Ostigard, Onana e Cornet. Assente anche Norton-Cuffy, come annunciato dla mister in conferenza. Di seguito tutto l'elenco: