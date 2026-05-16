Genoa, i convocati contro il Milan: c'è Baldanzi, quattro indisponibili per De Rossi
Si avvicina per il Genoa la sfida casalinga contro il Milan, il programma domani alle ore 12.00 e valida per la 37^ giornata di Serie A. Rientro importante per il tecnico De Rossi, che avrà a disposizione Baldanzi. Non ce la fanno invece in tre ovvero Ostigard, Onana e Cornet. Assente anche Norton-Cuffy, come annunciato dla mister in conferenza. Di seguito tutto l'elenco:
La lista completa dei convocati
Portieri: Justin Bijlow, Nicola Leali, Daniele Sommariva
Difensori: Lukas Klisys, Alessandro Marcandalli, Aaron Martin, Sebastian Otoa, Stefano Sabelli, Johan Vasquez, Nils Zatterstrom
Centrocampisti: Tommaso Baldanzi, Mikael Ellertsson, Morten Frendrup, Jacopo Grossi, Gael Lafont, Ruslan Malinovskyi, Patrizio Masini, Latif Ouedraogo
Attaccanti: Alex Amorim, Lorenzo Colombo, Mamedi Doucoure, Jeff Ekhator, Caleb Ekuban, Vitor Vitinha