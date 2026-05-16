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Lumezzane, arriva l'addio con mister Troise: il contratto non sarà rinnovato. La nota

Lumezzane, arriva l'addio con mister Troise: il contratto non sarà rinnovato. La notaTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:27Serie C
Tommaso Maschio

Come anticipato l'esperienza del tecnico Troise al Lumezzane si concluderà a fine stagione. Lo annuncia il club lombardo con una nota ufficiale:

"FC Lumezzane comunica che a seguito degli incontri avvenuti tra la società ed il tecnico Emanuele Troise nel pieno rispetto reciproco e in un clima costruttivo volto al bene del club, il rapporto si concluderà consensualmente alla naturale scadenza del contratto, il prossimo 30 giugno.

A seguito delle valutazioni professionali maturate dalle parti, la società esprime nuovamente la più profonda stima e gratitudine per il lavoro svolto da Troise nel corso di questa stagione che ha regalato risultati, record, emozioni e soddisfazioni dentro e fuori il campo da gioco in cui i colori rossoblù sono stati protagonisti di un percorso che resterà nella storia della società e della categoria.

“A nome di tutti i soci e della dirigenza desidero ringraziare Emanuele Troise per la professionalità dimostrata nel corso di questa stagione e per le grandi emozioni che insieme alla squadra ed allo staff ha saputo regalare a tutta la nostra comunità. Le strade si separano con riconoscenza reciproca per quanto società e tecnico hanno costruito e vissuto insieme. Il Lumezzane prosegue nel suo progetto di consolidamento nel panorama professionistico che lo ha visto protagonista nelle ultime tre stagioni di due qualificazioni ai playoff per la Serie B, unito alla valorizzazione di molti giovani italiani” – le parole di ringraziamento del presidente Andrea Caracciolo.

La società nei prossimi giorni comunicherà la nuova guida tecnica della prima squadra.

Ad Emanuele Troise ed al vice allenatore Domenico Di Cecco l’auspicio delle migliori fortune professionali da parte di tutto il mondo rossoblù".

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