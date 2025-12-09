TMW Genoa, il presidente Sucu: "Questo è il club giusto per trasformare i sogni in realtà"

Dan Sucu, presidente del Genoa, ha rilasciato qualche dichiarazione a margine della festa del settore giovanile e femminile del Genoa.

Ha esordito così il numero uno del Grifone: "Mamma mia che belli che siete. Tutta la stanza è rossoblù. Avete un unico sogno, il più bello del mondo: quello di diventare giocatori professionisti di calcio. Siete nel posto più giusto per questo. Dipende da voi. Qua abbiamo tre giocatori che un paio di anni fa erano come voi. Esattamente come voi. Avevano un sogno. Loro l'hanno trasformato in realtà. Adesso è il vostro turno".

Prosegue e conclude quindi Sucu: "Con la vostra dedizione e la vostra ambizione avete la possibilità di trasformare il sogno in realtà. Il Genoa è il posto più giusto per questo. Mi congratulo con tutti i vostri colleghi per la carriera e per il risultato di ieri che ha reso tutti molto più felici. E non dimenticate che i sogni esistono per trasformarli in realtà".