TMW Genoa, Sucu presente alla rifinitura a Pegli pre-Udinese: domani sarà al "Ferraris"

Impegno casalingo in vista per il Genoa. E' vigilia di campionato a Pegli per la squadra di Daniele De Rossi che sosterrà oggi l'ultima seduta di allenamento in vista del match di domani sera contro l'Udinese al "Ferraris". Una gara insidiosa per il Grifone con il tecnico che ha ribadito a più riprese nella conferenza stampa odierna di non essere ancora in salvo. I due successi contro Roma e Verona però hanno fatto sorridere di più la classifica dei rossoblù che adesso vogliono giocarsi una chance importante per avvicinarsi ancora di più all'obiettivo.

Oggi Dan Sucu presente a Pegli

Serve dunque continuità per cercare l'ultimo scatto dunque e l'opportunità si presenterà domani sera, calcio d'inizio alle ore 20.45, contro i bianconeri friulani allenati da Kosta Runjaic. E sa bene l'importanza della partita anche il presidente Dan Sucu. Il numero uno del Genoa infatti è arrivato questa mattina al centro sportivo "Signorini" per stare vicino alla squadra.

Domani sera sarà a Marassi

E, come spesso capita, Sucu sarà poi domani sera in tribuna al "Ferraris" per assistere al match. Insieme a lui, anche 30mila tifosi che sono pronti a spingere la squadra di De Rossi verso un successo che sarebbe il terzo consecutivo in campionato.