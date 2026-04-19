TMW Genoa, a Pisa ci sarà anche il presidente Sucu: e duemila tifosi rossoblù sugli spalti

Il Genoa vuole chiudere il discorso salvezza. Oggi alle 18 la squadra di Daniele De Rossi scenderà in campo all'Arena Garibaldi di Pisa per affrontare i nerazzurri dell'ex Oscar Hiljemark. Il successo casalingo contro il Sassuolo ha portato tranquillità nell'ambiente ma il tecnico rossoblù vuole dare l'ultima zampata per poi iniziare a programmare la prossima stagione insieme al club. Una sfida insidiosa quella che attende il Grifone visto che i toscani, fanalino di coda del torneo, vogliono provare a riaccendere la scintilla e provare a tornare in corsa per la salvezza.

Sucu a Pisa

Tanti squalificati per il mister rossoblù che non avrà a disposizione tutti gli uomini del centrocampo titolare. Da Malinovskyi e Frendrup fino a Ellertsson, impiegato come esterno a tutta fascia ed elemento molto duttile. Per la sfida nella città della Torre ci sarà però il presidente Dan Sucu in tribuna pronto a sostenere la sua squadra in questo ultimo passo verso la permanenza in categoria, obiettivo stagionale.

Duemila tifosi da Genova

E sugli spalti ci saranno come sempre tanti sostenitori rossoblù. Saranno circa duemila i tifosi che arriveranno dalla Liguria pronti a far sentire la propria voce a sostegno del Genoa. La vendita dei biglietti, grazie anche alla storica amicizia che lega le due piazze, era libera da vincoli.