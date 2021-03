Genoa, l'agente di Strootman ha fatto ricorso contro il club presso il Collegio di Garanzia del Coni

Kevin Strootman è uno dei migliori acquisti effettuati dal Genoa a gennaio per risollevare le sorti della squadra, che ora veleggia in acque relativamente tranquille grazie anche all'intervento di Ballardini in panchina. Il suo arrivo però porta con sé degli strascichi tra il club e l'agente del calciatore, Joeren Hoogewerf, che ieri ha effettuato un ricorso presso il Collegio di Garanzia del CONI. Un tipo di istanza che solitamente, in questi casi e in questi rapporti tra società e procuratori, vengono presentati quando non viene versato l'intero importo relativo alle commissioni che il rappresentante del calciatore deve ottenere per l'intermediazione dell'operazione di mercato. Ecco il testo della nota del Coni: "Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un'istanza di arbitrato, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, da parte dell'Agente Sportivo Joeren Hoogewerf contro il Genoa CFC S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., in virtù del contratto di mandato sottoscritto il 13 gennaio 2021, volto alla cura degli interessi ed all'assistenza della Società nella conclusione del trasferimento del contratto di prestazione sportiva del calciatore professionista Kevin Strootman dall'Olympique Marsiglia al Genoa".