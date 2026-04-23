TMW Genoa, l'olandese è tornato a volare: Bijlow convince De Rossi, c'è l'opzione di rinnovo

L'olandese è tornato a volare. Justin Bijlow si è preso la porta del Genoa. L'estremo difensore è stato uno degli acquisti del mercato di gennaio. Un'intuizione del Chief of Football Diego Lopez che, approfittando degli ultimi sei mesi di contratto con il Feyenoord, ha deciso di portarlo all'ombra della Lanterna. Il suo inserimento, in un pacchetto che vedeva Leali come numero 1, è stato immediato e già nel match casalingo contro il Bologna Daniele De Rossi ha deciso di schierarlo dal primo minuto.

Tre clean sheet

Pur con qualche ruggine dovuta al poco impiego in patria, il numero 16 rossoblù ha acquisito sempre più padronanza fra i pali e nelle uscite incassano 17 reti nelle 13 presenze finora in stagione sfoderando belle parate e chiudendo la porta in tre occasioni: nello 0-0 dello "Zini" di Cremona e nei due successi contro Torino per 3-0 al "Ferraris" e a Verona 2-0 contro l'Hellas.

Opzione di rinnovo triennale

E le sue prestazioni, come quella di Pisa per esempio, hanno convinto tutti nell'ambiente rossoblù oltre al fatto che ha ritrovato il suo posto in Nazionale e spera di andare al Mondiale di USA, Messico e Canada. La società lo aveva acquistato per sei mesi ma aveva inserito un'opzione di rinnovo fino al 2029. Situazione che sarebbe molto probabile.