Genoa, Marroccu: "Ballardini grande chef, ha scelto gli ingredienti giusti"

Nel pre partita di Inter-Genoa, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Francesco Marroccu, direttore generale del Genoa: “Il Genoa è un bel mix, il chef è stato molto bravo. Bisogna fare un plauso a Ballardini e al Genoa che lo ha scelto”.

Tanti cambi in vista della Samp, come nasce la scelta?

“Sono scelte credibili, senza esserci consultati con l’allenatore, credo che sia messa in campo la formazione migliore. I giocatori scelti sono motivati, Ballardini ha scelto gli ingredienti giusti da grande chef”.

Perché Ballardini funziona così bene a Genova?

“Ha funzionato molto bene anche a Cagliari dove l’ho avuto. Credo ci siano dei luoghi e delle alchimie in certi posti dove è più facile rendere. Ballardini a Palermo, con la Lazio, ha un curriculum di buon livello”.

Strootman gioca sempre:

“C’è da dire che il limite di Strootman in Francia era che giocava poco, il non farlo riposare serve per portarlo alla migliore condizione. Non rientra nel turnover in maniera propedeutica per questo”.

Questa è una rosa che valeva poco quando è partita e ora vale molto di più:

“Porta un poi jella parlare di queste cose a metà strada, aspetterei maggio. La strada tracciata è quella giusta, il valore dei giocatori è solo riscoperto, la squadra era costruita bene, li abbiamo solo lucidati un po’”.