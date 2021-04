Genoa, Marroccu: "Con Ballardini abbiamo idee chiare. Preziosi ha sofferto per gli ultimi anni"

Francesco Marroccu, ds del Genoa, parla così ai microfoni di Sky nel pre di Juventus-Genoa: “Nessun timore su Ballardini, abbiamo le idee chiare e siamo sereni. Anche il mister pensiamo le abbia. Lo vedo come un rapporto calcistico italiano, quando i sentimenti sono all’ennesima potenza vuol dire che sono puri e veri, anche il non amore è un sentimento. Evidentemente lui e il presidente sono persone con un’anima”.

Il Genoa è una miniera d’oro ora.

“Se questi numeri sono confermati da quattordici anni e Zarbano e Preziosi sono ancora in sella, e noi ci siamo avvicendati, vuol dire che il club è ben gestito, il manico è buono. Mi fa piacere che il presidente e l’amministratore ricevano complimenti. Preziosi è ambizioso, in questi quattro anni ha avuto sofferenze che non gli appartengono, non è nel suo DNA fare campionati di questo tipo. Spero di essere partecipe di una nuova storia del Genoa che possa essere più fulgida”.