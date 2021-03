Genoa, Masiello: "31 punti sono un buon margine. Salvezza vicina con due o tre vittorie"

Ai microfoni di Genoa Channel, il difensore rossoblù Andrea Masiello, ha parlato dopo la vittoria al Tardini contro il Parma: "La partita è stata difficile, lo sapevamo perché il Parma era in forma. Meritava la vittoria a Firenze, contro lo Spezia e con l'Udinese. Siamo stati bravi ad alzare i ritmi e a trovare le giocate che avevamo provato. Siamo stati premiati ma nel primo tempo avevamo il freno a mano tirato e questo non va bene. Cerco di dare sempre il massimo, sia in allenamento che in partita, con voglia e attenzione. I giovani devono seguire i più anziani, poi i risultati ti danno una carica in più. Non dobbiamo stare a guardare gli altri, ogni partita va giocata per vincere. Abbiamo 31 punti adesso e ci possiamo giocare un pezzo di salvezza con due o tre vittorie. Siamo un gruppo umile e intelligente. Quando vogliamo siamo una squadra forte. Per salvarci serve spirito di sacrificio. Sono contento per Scamacca, può darci una mano. Adesso stacchiamo un paio di giorni, poi ci sarà la sosta e la Fiorentina. Contro i viola sarà uno scontro diretto, non dobbiamo sbagliare perché sarà una partita importante. Ci sarà tempo però per preparare la partita. Adesso godiamoci questa vittoria".