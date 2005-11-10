Ufficiale Genoa, dal Modena ecco il 2008 Wiafe. Ai gialloblù emiliani Consiglio e Odero

Il centrocampista classe 2008 arriva a titolo definitivo dal Modena. Lo Chief of Football Lopez: "Diamo il benvenuto a Samuel"

Il Genoa ufficializza un colpo in prospettiva. Samuel Wiafe è un giocatore rossoblù. Questa la nota ufficiale del club: "Genoa CFC comunica di aver definito con Modena FC l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Samuel Wiafe, nato il 22 giugno 2008 e tra i giovani più interessanti espressi dal campionato di Serie BKT ‘25/26. Samuel è atteso in città dopo gli impegni con la Nazionale U19 all’Europeo in Galles. Doppia nazionalità, italiana e ghanese, 1 gol e 9 presenze tra i ‘Canarini’ in B, Wiafe ha firmato un contratto pluriennale. La Società rende noto contestualmente che è stato formalizzato il trasferimento a Modena FC, a titolo definitivo con diritto di riacquisto, del portiere Leonardo Consiglio (Genova, 6 agosto 2006) e, con la cessione dei diritti in formula definitiva, dell’esterno Martino Odero (Albissola Marina, 2 giugno 2007). I due giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile trovano a Modena un contesto idoneo per il loro sviluppo calcistico".

Le parole di Lopez

Lo Chief of Football rossoblù Diego Lopez ha così commentato l'operazione: "Uno dei punti della strategia del club è individuare e investire su giovani di talento per il presente e per il futuro trovando anche il giusto percorso per lo sviluppo dei ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile. Diamo il benvenuto a Samuel, salutiamo Leonardo e Martino".

L'emozione di Wiafe

Il centrocampista ha dichiarato quanto segue al sito ufficiale: "Affacciarsi alla Serie A Enilive è un sogno che si realizza: ringrazio il Genoa e il Modena per l’opportunità. Arrivo con la certezza di avere molto da imparare e l’obiettivo di lavorare duro, per migliorare con spirito di sacrificio e senso di appartenenza".