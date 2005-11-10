Ufficiale Genoa, Paolo Bertelli è il nuovo Coordinatore dell'Area Performance

Il Genoa rafforza la propria struttura sportiva con l'ingresso di Paolo Bertelli, che assumerà il ruolo di Coordinatore dell'Area Performance

Il Genoa ha annunciato l'ingresso del professor Paolo Bertelli come nuovo Coordinatore dell'Area Performance del club. La nomina rientra nel percorso di rafforzamento dell'organizzazione sportiva voluto dalla società, con l'obiettivo di consolidare il lavoro svolto sulla preparazione fisica e atletica di tutte le squadre rossoblù.

L'Area Performance avrà il compito di migliorare il rendimento degli atleti attraverso metodologie moderne e standard di alto livello, favorendo uno sviluppo omogeneo lungo tutta la filiera tecnica del club.

Un ruolo strategico tra Prima Squadra e settore giovanile

Nel suo nuovo incarico, Bertelli coordinerà il lavoro tra area sportiva, settore giovanile e staff sanitario, con l'obiettivo di rendere più efficace la condivisione delle informazioni legate alle condizioni fisiche e alle performance dei calciatori.

Particolare attenzione sarà dedicata alla crescita dei giovani talenti, monitorandone il percorso di sviluppo atletico fino al possibile approdo in Prima Squadra. Al nuovo coordinatore saranno inoltre affidate le attività di pianificazione delle metodologie di lavoro nel medio e lungo periodo.

Un curriculum di altissimo livello

Classe 1961, Paolo Bertelli è uno dei preparatori atletici più esperti del panorama calcistico italiano e internazionale. Nel corso di una carriera lunga oltre trent'anni ha lavorato in numerosi club di Serie A, maturando anche importanti esperienze all'estero e facendo parte dello staff tecnico della Nazionale italiana.

Con il suo arrivo, il Genoa punta ad arricchire ulteriormente il proprio know-how nell'ambito della preparazione atletica e dello sviluppo dei calciatori, investendo su una figura di grande esperienza e riconosciuto prestigio.