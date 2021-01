Genoa, Preziosi: "Shomurodov me lo tengo. La Juve non lo ha mai cercato"

vedi letture

Nel corso della sua intervista di oggi, Enrico Preziosi ha parlato anche di Eldor Shomurodov, un calciatore che si tiene stretto, almeno per quanto riguarda gennaio: "Lo tengo, è un giocatore del Genoa ed è appena arrivato. Se la Juve lo ha chiesto? Assolutamente no e non credo sia il momento di parlare di uscite vista la posizione in cui siamo".