Genoa, tutto ruota intorno a Scamacca: se parte non è da escludere il ritorno di Piatek

Il mercato di gennaio del Genoa girerà molto intorno al nome di Gianluca Scamacca, attaccante che ha mostrato tutta la sua qualità sotto porta nonostante le difficoltà della squadra di Maran ora nelle mani di Ballardini. Il giocatore è finito nel mirino di diverse squadre, dal Milan fino alla Fiorentina, passando anche per la Juventus e la Roma. Il Sassuolo, proprietario del cartellino, è disposto a cederlo solo per una cifra superiore ai 20 milioni e non disdegnerebbe l'idea di lasciarlo al Grifone almeno fino al termine del campionato. Se non dovesse partire, con l'arrivo di Vavro dalla Lazio, ci sarebbe solo da mettere le mani sul centrocampo, con i liguri interessati a diversi profili, tra cui spiccano i nomi di Meité del Torino e di Duncan in uscita dalla Fiorentina. Se invece Scamacca dovesse essere ceduto, ecco che si potrebbe aprire all'arrivo di un nuovo attaccante e in questo senso, ecco che Piatek torna più che di moda, con l'attaccante polacco che potrebbe lasciare l'Hertha Berlino in prestito con diritto di riscatto ritrovando proprio Ballardini che lo ha lanciato nel nostro campionato.