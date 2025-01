Ghisolfi: "Ranieri non sarà l'allenatore nel 2025-26". Poi insiste su Frattesi: "Un figlio di Roma"

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, è intervenuto a Sky Sport prima della partita col Genoa per fare un punto sul mercato dei giallorossi e presentare il match contro i rossoblù. Queste le sue dichiarazioni, con un focus anche sul futuro di mister Ranieri:

Siete molto vicini al terzino dell'Ajax, Devyne Rensch: ce lo conferma?

"Non voglio commentare ogni nome di mercato, ma stiamo lavorando su questa posizione. Vogliamo un calciatore che possa fare il terzino, il braccetto e il quinto, qualcuno che abbia una mentalità da Roma e che dia continuità alla nostra squadra".

Ha definito Frattesi "un figlio di Roma": lui può arrivare invece?

"Capirete che non voglio parlare di calciatori di altre squadre, anche se sono figli di Roma (ride, ndr). La cosa più importante è la partita di stasera, affrontiamo una squadra come il Genoa che in trasferta non ha mai perso. Dobbiamo giocare con intensità contro i rossoblù".

A che punto siete con la ricerca del nuovo allenatore?

"Forse possiamo ancora convincere il mister (ride, ndr). Non voglio parlare di nomi, oggi dico che Ranieri sta facendo un lavoro incredibile. Per me è una grande opportunità lavorare con lui. È un uomo diverso, sento che ha il sogno di portare la Roma a un altro livello e io farò di tutto per aiutarlo a realizzare questo sogno".

C'è ancora la possibilità che l'allenatore della prossima stagione sia Ranieri?

"No, lui ha già detto che sarà un grande dirigente della Roma".

Cosa l'ha colpita in particolare di Ranieri?

"Prima di tutto, la sua personalità. Ranieri porta calma, serenità... Conosce la Roma e conosce Roma, oltre a conoscere tutti i giocatori. Sono molto contento di lavorare con lui".