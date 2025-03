Ghisolfi: "Svilar e Paredes, andiamo avanti. Non abbiamo fretta per la scelta del tecnico"

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha preso la parola ai microfoni di Sky Sport prima della gara col Como. Queste le sue dichiarazioni, a partire dalla titolarità di Soulé: "A gennaio abbiamo ricevuto tante offerte, ma crediamo in lui. Soulé ha fatto bene nelle ultime partite e spero che oggi possa fare una grande partita. Mati ha un potenziale enorme, la Roma non è un posto facile per esprimerlo, ma mi auguro che passo dopo passo lui possa riuscirci".

Come procedono le trattative per i rinnovi di Svilar e Paredes?

"Vogliamo andare avanti con tutti e due. Andiamo avanti, ma non mi piace parlare di un argomento individuale prima di una partita così importante. Quella contro il Como sarà una gara difficilissima, dobbiamo essere tutti concentrati al 100%".

Avete una deadline per il nuovo allenatore?

"Non abbiamo fretta, vogliamo fare la scelta giusta. Con mister Ranieri abbiamo sempre risposto con trasparenza su questo argomento, oggi non c'è niente di nuovo".

Il posizionamento finale influirà sul budget e sul mercato estivo?

"Certo, la classifica finale sarà importante per decidere il prossimo budget. Abbiamo due competizioni e non vogliamo mollare nulla, faremo il massimo"-