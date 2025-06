Ufficiale Ghisolfi e la Roma si separano. La nota: "Grazie per il contributo in una fase cruciale del club"

"L'AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto". Questo il comunicato con cui il club giallorosso ufficializza l'addio con il dirigente francese. "Nel corso dell’ultimo anno - si legge - Florent ha dimostrato professionalità e dedizione in una fase cruciale per il Club. Lo ringraziamo per il contributo dato e gli auguriamo il meglio per la sua prossima sfida professionale. Grazie, Flo!".

In arrivo Massara - Dopo l'addio a Florent Ghisolfi, adesso ufficiale, la Roma è già pronta a ripartire. E il nuovo responsabile del mercato giallorosso sarà un ex come Frederic Massara. Decisione ormai presa, anche se da ratificare e ufficializzare, con Massara che tornerà così a Trigoria dopo l'esperienza vissuta dall'ottobre del 2016 al settembre del 2017.

La firma sul suo nuovo contratto con la Roma è prevista nelle prossime ore, fra oggi e domani, col dirigente che si metterà subito al lavoro per sistemare le questioni più urgenti. Nel suo staff di lavoro, viene spiegato, ci sarà anche un altro uomo mercato come Federico Balzaretti.