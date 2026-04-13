Giaccherini sicuro: "Inter, la vittoria di Como vale lo scudetto. Oggi match point decisivo"
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L'ex calciatore Emanuele Giaccherini, intervenuto a DAZN al termine di Como-Inter, ha analizzato così il successo dei nerazzurri: "Credo che questa vittoria valga lo scudetto. Al 99% la vittoria finale sarà nerazzurra, la gara di oggi è sembrata il match point decisivo".
Giaccherini ha poi proseguito: "L'Inter ha fatto più fatica con le big, credo che ora sia in discesa, nove punti sono tanti".
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