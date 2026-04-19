Giampaolo allontana il rientro di Vardy: "Non penso che lo recupereremo per il Napoli"
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Intervenuto in conferenza stampa dopo Cremonese-Torino, gara terminata 0-0 e valida per la 33^ giornata, mister Marco Giampaolo ha risposto anche a una domanda sull'infortunio di Jamie Vardy. Queste le sue dichiarazioni: "Non so se lo recupereremo nella prossima partita contro il Napoli. So che recupereremo Maleh, che finisce di scontare la squalifica. Vardy penso di no".
L'ex Leicester è fuori da inizio aprile per un affaticamento muscolare, che gli ha già fatto saltare tre partite.
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