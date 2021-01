Giampaolo: "Se hai braccino corto o ansie, non è calcio. E devi fare un altro mestiere"

Il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, ha presentato così la gara contro lo Spezia in conferenza stampa. "Se la squadra affrontasse l'avversaria con braccino corto e ansie, non è calcio. E devi fare un altro mestiere. Il calcio è un divertimento serio, la dice lunga su cosa lunga. Non esistono buoni propositi, bisogna essere positivi e propositivi, rischiare qualcosa per vincere e guardare avanti. Se guardiamo sempre indietro, siamo morti".