Giordano anticipa Lazio-Juve e parla dei tecnici: "Bravo Tudor. Assurdo criticare Baroni"

"Inutile girarci intorno: Lazio-Juve è una partita che sposterà davvero tanto nella corsa al quarto posto". Parola di Bruno Giordano, l'ex bomber e icona laziale (108 gol segnati in 254 presenze tra il 1975 e il 1985) non ha dubbi sull'importanza del match che si giocherà all'Olimpico, e nell'intervista a Tuttosport parla chiaro: "Sarà decisiva sia per l'una sia per l'altra".

Baroni e Tudor. Giordano si concentra anche sui due allenatori: "Certamente Tudor ha dato qualcosa in più sotto l’aspetto del senso di appartenenza a tutti i giocatori. Nelle ultime gare si è vista una Juve rigenerata e più brillante a livello fisico rispetto alla gestione precedente. Inoltre ho notato nei calciatori più serenità: giocano con la testa libera".

Il mondo laziale invece è diviso sull’operato di Baroni. Giordano da che parte sta? "Non sono affatto d'accordo con chi lo critica - sottolinea l'ex attaccante -. Baroni ha fatto una stagione incredibile. Non dimentichiamoci che a inizio anno tutti pensavano a una Lazio da settimo o ottavo posto in Serie A, invece ora è lì a giocarsi il piazzamento in Champions. Pure in Europa ha fatto un ottimo cammino, superiore a quello dei vari allenatori che negli ultimi anni hanno guidato i biancocelesti. Per questo ritengo sia assurdo criticarlo e metterlo in discussione".