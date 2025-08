Giordano: "Lazio, voglio vedere entusiasmo. Sembra che si abbia timore di provare una giocata"

Intervistato da Radio Laziale, Bruno Giordano ha parlato della formazione biancoceleste di Maurizio Sarri: "Non conosco intanto il Galatasaray, da quello che ho visto pressano tanto e attaccano molto - evidenzia Lalaziosiamonoi.it - può essere un banco di prova per il reparto difensivo, anche per Provstgaard può essere una bella occasione. Vorrei vederlo molto nell’uno contro uno. Poi sarà importante per migliorare la condizione fisica. Quello che voglio vedere più di tutto, però, è l’entusiasmo, perché mi sembra una squadra che ha quasi timore di provare una giocata.

La mia idea di fase difensiva è l’opposto di quella di Sarri. Io se sono inferiore non andrei a zona, ma cercherei di marcarlo fisicamente, limitando l’avversario. La marcatura di Sarri, però, ci può stare. Quello che manca a volte è che nessuno spezza mai la linea, quindi se un attaccante viene ad accorciare non ha mai nessuno che lo segue.

Ad alcuni giocatori gli va dato tempo. Sarri non conosceva le caratteristiche dei nuovi. Deve studiarli anche lui. Se vede uno spiraglio va avanti con il 4-3-3, altrimenti punterà su altro. La Lazio ha avuto problemi per mancanza di equilibrio ed errori tecnici che hanno portato a subire troppi gol. Per me la Lazio non può fare il 4-3-1-2, non ha il trequartista che manda in porta gli attaccanti e scopre le fasce, facendo faticare tanto gli esterni. Le difese di Sarri sono strette, quindi con un cambio di gioco rapido possono andare in difficoltà. Avere gli esterni ti permette di coprire di più. Dovrà andare incontro alla squadra anche Sarri. Forse deve trovare una quadra tra Rovella, Cataldi e Guendouzi, dando al francese più libertà in fase di appoggio".