Giovedì nuova assemblea Lega Serie A: super-spezzatino non all'ordine del giorno

Nuovo capitolo per l’assemblea di Lega Serie A. I 20 club del massimo campionato si rivedranno, questa volta in videoconferenza e non dal vivo, giovedì 10 giugno alle ore 11,30 in seconda convocazione. Tra gli argomenti all’ordine del giorno non figurano i nuovi slot per il campionato di A (il super-spezzatino) sui quali l’assemblea di ieri non ha preso una decisione definitiva: inevitabile che se ne parli comunque.

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni Presidente

3. Comunicazioni AD.

4. Diritti audiovisivi per il territorio internazionale per il triennio 2021/2024: modifiche degli inviti conseguenti al nuovo regolamento Coppa Italia.

5. Diritti audiovisivi internazionali stagioni triennio 2021/2024, rimanenti pacchetti Coppa Italia e pacchetto In-Flight e In-Ship.

6. Varie ed eventuali.