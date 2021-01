Giudice Sportivo: un turno per Ibra, Lukaku e altri tre. Nessun riferimento al botta e risposta

Un turno di squalifica per Zlatan Ibrahimovic e per Romelu Lukaku. E' la decisione del Giudice Sportivo, dopo la conclusione dei quarti di Coppa Italia e tre giorni dopo il derby di martedì sera. Nessun riferimento al botta e risposta verbale tra i due giocatori, ma sanzioni emesse unicamente per i cartellini ricevuti sul terreno di gioco: Lukaku, ammonito, era infatti già diffidato, mentre Ibra nel corso del match è stato poi espulso per doppia ammonizione. Un turno di stop anche per José Palomino, Achraf Hakimi e Franck Kessie.

Queste le motivazioni nel dettaglio.

Zlatan Ibrahimovic squalificato per una giornata effettiva di gara per: "Doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario".

Romelu Lukaku squalificato per una giornata effettiva di gara per: "Comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione)".

Il caso potrebbe chiudersi adesso oppure no. Tutto dipenderà dalla valutazioni della Procura Federale, se deciderà o meno di aprire una inchiesta: clicca QUI per l'approfondimento di TMW.