Giuntoli: "Lobotka non è sul mercato. Milik? Gli agenti stanno trattando con diversi club"

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato a Rai Sport dei movimenti di mercato che la società azzurra potrà fare, soprattutto in uscita: "Lobotka non è in uscita, mentre l'entourage di Milik sta parlando con alcuni club e aspettiamo di trovare una soluzione".

Da cosa dipendono i risultati altalenanti in campionato?

"È un'annata particolare, si gioca spesso e non vorrei cercare alibi, anche per rispetto dei ragazzi che stanno facendo bene. Abbiamo però una situazione d'emergenza in un alcune zone di campo e abbiamo pagato le assenze".