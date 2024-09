Gli agenti di Le Fée: "Roma sempre stata la sua prima scelta. C'erano anche club stranieri"

Enzo Le Fée è approdato in Serie A nella sessione di mercato estiva, trasferendosi dal Rennes alla Roma. I giallorossi hanno investito molto per acquistarlo, circa 23 milioni di euro, una cifra che corrisponde al suo valore. Chi ha curato il passaggio del classe 2000 sono stati anche Emmanuel Lacroix e Sebastien Szwarc della Cracksman, agenzia che ne gestisce gli interessi.

In un'intervista rilasciata a SpaceViola.com, hanno ripercorso gli ultimi mesi, spiegando quali fossero le società che lo avevano messo nel mirino: "In Italia solo la Roma. C'erano anche dei club inglesi e tedeschi molto interessati, ma quando Enzo ha saputo dell'interesse della squadra della Capitale non ha voluto ascoltare altre proposte. Sono sempre stati la sua prima scelta".

Il comunicato della Roma

AS Roma è lieta di dare il benvenuto in giallorosso a Enzo Le Fée. Il calciatore francese classe 2000, che andrà a rinforzare il centrocampo, proviene dal Rennes ed è cresciuto nel Lorient, dove si è guadagnato la convocazione nelle nazionali giovanili Under 20, 21 e 23. Nonostante la giovane età, grazie alla visione di gioco, al dinamismo e all’abilità dimostrata sui calci piazzati, Enzo Le Fée si è affermato tra i calciatori più interessanti del panorama calcistico europeo collezionando oltre 130 presenze nella Ligue 1"