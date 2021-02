Gli uomini mercato dell'E.League - Morelos, Bufalo scatenato che scrive la storia in Scozia

vedi letture

La parabola di Alfredo Morelos è la storia di un centravanti che dalla Colombia vola in Finlandia e poi si trasferisce in Scozia. Nulla di comuni, come doti e carattere: quest'anno compirà venticinque anni ma prima di pensare al grande salto, che già avrebbe potuto andare in scena la scorsa estate se i Glasgow Rangers non avessero sparato alto per la valutazione, pensa a far la storia in Scozia. Con Steven Gerrard in panchina, El Bufalo, che sta per sfiorare quota 50 cartellini rossi presi in carriera, sta spodestando il Celtic Glasgow dal trono. E in Europa ha fatto meglio di Ally McCoist in quanto a marcature con la maglia dei Gers.

Nome Alfredo Morelos

Squadra Glasgow Rangers

Anno di nascita 1996

Ruolo Attaccante centrale

Scadenza del contratto 2023

Valutazione (Transfermarkt) 12 milioni