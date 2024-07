Ufficiale Morelos lascia il Santos e la B brasiliana: il colombiano firma con l'Atletico Nacional

Dopo l'acquisto di David Ospina, l'Atletico Nacional de Medellin mette a segno un altro colpo di mercato. Dopo otto anni torna in Colombia l'attaccante Alfredo Morelos: il 28enne arriva in prestito dal Santos fino al termine della stagione, cioè il 31 dicembre 2024.

Morelos, classe 1996, ha giocato per sei anni con i Rangers di Glasgow, prima di approdare in Brasile nel settembre scorso. Non è riuscito ad evitare la retrocessione del Santos e adesso è pronto a cominciare una nuova avventura in un club molto ambizioso.