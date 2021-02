Gli uomini mercato dell'E.League - Schuurs, l'erede di De Ligt scatena l'asta tra le big

Perr Schuurs ha rinnovato il contratto con l'Ajax fino all'estate del 2025 ma anche ad Amsterdam sono tutti certi che la prossima sarà la sua estate. Quella del grande salto. Il centrale classe 1999, arrivato dal Fortuna Sittard per prendere i galloni da protagonista del dopo Matthijs de Ligt, non sta tradendo le aspettative. Sfiderà il Lille proprio dopo un week-end dove ha segnato contro lo Sparta Rotterdam. Caratteristiche tecniche: fisico e senso della posizione, è stato capitano del Fortuna nonostante le pochissime primavere. Destro, esperienza già consolidata nonostante la carta d'identità, è considerato un perno del calcio Orange che verrà. Per questo l'Ajax ha precorso i tempi per prenderlo, per soli 2 milioni di euro. Barcellona, Milan, Inter, le grandi d'Inghilterra. C'è già la fila.

Nome Perr Schuurs

Squadra Ajax Amsterdam

Anno di nascita 1999

Ruolo Difensore centrale

Scadenza del contratto 2025

Valutazione (Transfermarkt) 12 milioni