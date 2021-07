Glik può restare in Serie A: ci pensa l'Udinese, ma l'ingaggio è un ostacolo

Kamil Glik può restare in Serie A nonostante la retrocessione con il Benevento. Il difensore polacco, secondo quanto riporta ottopagine.it, sarebbe finito nel mirino dell'Udinese, che dopo il mancato riscatto di Kevin Bonifazi, finito al Bologna, sarebbe alla caccia di un rinforzo per la retroguardia. L'ostacolo maggiore, però, sarebbe l'ingaggio del polacco, ritenuto troppo elevato dai friulani. In caso di riduzione, ecco che Glik potrebbe raggiungere il Friuli.