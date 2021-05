Gol di Zielinski? No, autorete di Venuti: la decisione della Lega dopo Fiorentina-Napoli

La Lega Serie A non ha assegnato il gol a Piotr Zielinski, ma autorete a Lorenzo Venuti per il definitivo 0-2 in Fiorentina-Napoli. La deviazione del terzino viola è risultata infatti decisiva affinché il pallone scagliato dal limite dell'area dal centrocampista polacco finisse alle spalle di Terracciano. In basso la grafica.