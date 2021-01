Gomez è un caso solo fuori dal campo. 5^ vittoria in casa, Atalanta ai quarti di C. Italia

Lo striscione fuori dal Gewiss Stadium è stato abbastanza chiaro: “Onoratela”. Missione compiuta, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini vola ai quarti di finale grazie al 3-1 rifilato al Cagliari di Di Francesco. Primo tempo bloccato, poi è uscita fuori la compagine nerazzurra col solito Muriel. Il colombiano, ancora una volta, ha dimostrato di far bene anche dal primo minuto: gol e tante giocate, con la qualificazione al prossimo turno in cassaforte. Altro che panchina, Lucho vuole tornare ad essere titolare.

QUALIFICAZIONE - Primo tempo giocato bene, ma Vicario ha chiuso più volte la porta a doppia mandata. Da sottolineare la prestazione di Miranchuk, da cui è partita la macchina da gol atalantina: sinistro di prima intenzione e partita sbloccata, Gasperini ha avuto tutto il tempo per poter vedere il numero 59 all’opera. Nella ripresa c’è stato qualche minuto d’incertezza - nei minuti finali il Cagliari si è buttato in avanti per tentare il colpaccio -, ma alla fine il risultato parla chiaro: la squadra di Gasperini vuole provare a vincere la Coppa Italia, soprattutto con la prossima gara da giocare in casa.

CASO GOMEZ - Il mercato però è aperto, anche se la mancanza del Papu si è sentita davvero poco. Dopo la vittoria di Amsterdam sono arrivate 5 vittorie consecutive in casa e le solite prestazioni condite dai tanti gol messi a segno. L’Atalanta segna anche senza il suo numero 10 a inventare, ma la situazione va risolta in maniera rapida. Non tanto per i risultati sul campo, ma per evitare problemi di qualsiasi natura. Nel frattempo la Dea va ai quarti di Coppa Italia con la voglia di tentare l’impresa. Ancora una volta.