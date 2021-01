Gotti: "Dispiace che Deulofeu sia rimasto deluso dal cambio. Llorente, che professionista"

Dopo la vittoria ottenuta contro lo Spezia, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato così ai microfoni di Udinese Tv: "Quando ha dovuto fare la fase difensiva in un certo modo e quando ha dovuto fermare le iniziative dello Spezia, l'Udinese oggi si è messa l'elmetto e ha lottato. Con tutto quello che abbiamo vissuto dentro e fuori dal campo forse ogni tanto percepiamo una certa incertezza che influisce sulle nostre prestazioni e oggi questo non è accaduto".

Come commenta il disappunto di Deulofeu per il cambio?

"A me dispiace quando un giocatore è deluso da una sostituzione ma oggi Gerard deve essere molto contento perché con la sua grande giocata ha dato alla partita una direzione ben precisa, poi sono sicuro che a mente fredda anche lui abbia capito che in quel momento le caratteristiche di Llorente erano quelle di cui necessitava la squadra in quel momento. Llorente oggi ha quasi raddoppiato il suo minutaggio in questo campionato finora ma oltre a questo ci sono anche fattori extra-calcistici come il modo in cui sta col gruppo e quello in cui si allena e si riscalda prima della partita: è qualcosa di molto bello da vedere da un professionista come lui".

Questa vittoria è un punto di svolta?

"Cercheremo di lavorare affinché sia così ma ripeto che dobbiamo pensare una partita alla volta".