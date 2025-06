L'Inter alla ricerca del vice di Chivu: dopo il no di Samuel, scartata anche l'ipotesi Gotti

Cristian Chivu ha salutato la Primavera dell'Inter nella serata di ieri sera ad Appiano, mentre la sua ex squadra stava festeggiando lo scudetto conquistato qualche settimana fa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha avuto modo di parlare, via telefono o via messaggio, con i calciatori, raccogliendo ottime impressioni. I colloqui sono stati fatti anche sui dirigenti, con cui si è confrontato pure sulla lista dei convocati per gli Stati Uniti, per la quale c'è tempo fino a stasera.

I nerazzurri sono alle prese con il "problema" vice. Il prescelto era e resta ancora Giovanni Martusciello, il quale ha però un contratto in essere con la Salernitana fino al 2026 e va trovato un accordo economico soddisfacente. L'Inter di Marotta ha provato a sondare anche la disponibilità di Walter Samuel, un altro eroe del Triplete, che però ha scelto di rimanere fedele all'Argentina. Scartata invece l'ipotesi Luca Gotti.

Sarà importante svolgere una buona preparazione e fare un buon lavoro atletico negli USA perché in questo momento - si legge sulla rosea - la squadra è a pezzi. Chivu lo sa e non è preoccupato: vede solo opportunità in questo lavoro che ha accettato e non vede l'ora di incidere a modo suo.