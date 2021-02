Gotti: "La Roma è una delle pretendenti allo Scudetto. Deulofeu? L'ho visto sempre vivo oggi"

Dopo la sconfitta maturata contro la Roma, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato così ai microfoni di Udinese Tv: "Era una gara difficile, l'avversario era molto forte e l'ha dimostrato non solo nella partita di oggi. La classifica prodotta finora parla chiaro, i giallorossi sono una delle pretendenti allo Scudetto. Chiaramente il gol preso all'inizio ha complicato le cose ma in generale nel primo tempo non siamo stati bravi a prendere le misure all'avversario e gestire bene le loro ripartenze, abbiamo sbagliato tante letture e non possiamo permetterci di farlo contro giocatori del genere".

Come giudica la prova di Deulofeu?

"Oggi l'ho visto sempre vivo e presente e diverse volte ci ha dato la possibilità di attaccare la profondità, poi ha avuto quell'occasione a tu per tu con il portiere dove però è stato molto bravo anche quest'ultimo. Ora non ci devono essere ricadute dal punto di vista psicologico, così come non dovevamo esaltarci dopo qualche punto conquistato. La partita di domenica prossima mette in palio punti pesanti e noi dobbiamo essere consapevoli del nostro percorso".