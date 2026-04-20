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Graziani: "La Juventus ha ritrovato fiducia. Gioca per vincere ed è merito di Spalletti"

Graziani: "La Juventus ha ritrovato fiducia. Gioca per vincere ed è merito di Spalletti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 14:45Serie A
Andrea Piras

Ospite negli studi della "Domenica Sportiva" su Rai Sport, Ciccio Graziani ha analizzato il momento della Juventus partendo da Luciano Spalletti: "Io ho avuto la fortuna anche di vederlo allenare. Lui è molto, molto bravo sul campo. Tatticamente è molto, molto bravo, preparatissimo. E poi lui ha questo carisma, questa personalità, che sa interfacciarsi con i calciatori nel bene e nel male. Non esagera mai e non perde mai l'equilibrio.

Questa è un'altra grande forza che lui si porta dietro. Vince anche senza Yildiz? La squadra che ha ritrovato fiducia, ha dato retta alle idee del suo allenatore, ha detto subito che alla Juventus non si vince, si deve vincere, è diverso.

Ha fatto un lavoro meraviglioso, sia dal punto di vista della tecnica e della tattica, ma anche e soprattutto nel lavorare nella testa di questi ragazzi, perché oggi vedi una Juventus che gioca davvero molto bene, aggressiva, che vuole vincere. È una squadra che prima giocava per non prenderle a volte, dava questa impressione. Adesso gioca per vincere e questo è il merito dell'allenatore".

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