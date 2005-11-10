I 7 anni della famiglia Commisso a Firenze: investimenti, tre finali e due gravi lutti

Sette anni fa, il 6 giugno 2019, iniziava una nuova era per la Fiorentina. L’imprenditore italo-americano Rocco Commisso rilevava il club dalla famiglia Della Valle, accolto a Firenze da Giancarlo Antognoni, allora club manager e simbolo della storia viola. Da quel momento il percorso della società è stato segnato da ambizioni, risultati alterni e momenti drammatici.

La gestione Commisso ha attraversato due lutti che ne hanno cambiato profondamente il volto: la scomparsa nel 2024 di Joe Barone, figura centrale dell’organizzazione societaria, e quella dello stesso Rocco Commisso, avvenuta nel gennaio scorso. Oggi il testimone è passato al figlio Giuseppe, diventato presidente con l’obiettivo di proseguire il progetto familiare. Sul campo si sono alternati sette allenatori, da Vincenzo Montella a Paolo Vanoli. Il periodo più brillante resta quello guidato da Vincenzo Italiano, capace di centrare tre qualificazioni europee consecutive e di portare la Fiorentina in tre finali, pur senza riuscire a conquistare un trofeo. Ora, salvo sorprese, sarà Fabio Grosso ad aprire il nuovo ciclo tecnico.

In questi anni la proprietà ha investito oltre 500 milioni di euro tra acquisizione del club, mercato e realizzazione del Viola Park, considerato uno dei centri sportivi più moderni d’Europa. L’ottavo anno della gestione Commisso si apre con una nuova dirigenza, un nuovo allenatore e aspettative elevate. Nel centenario del club, la tifoseria si attende finalmente quel salto di qualità invocato anche dal presidente Giuseppe Commisso, che recentemente ha chiesto alla società di affidarsi a "un dirigente di altissimo livello" per costruire una Fiorentina più competitiva.