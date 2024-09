Gudmundsson, sentenza tra 4 settimane. Oggi svolgerà la rifinitura con la Fiorentina

Nella giornata di ieri Albert Gudmundsson è tornato a Firenze dopo essere stato in Islanda per il processo legato alle accuse di molestie sessuali. I fatti risalgono all'estate del 2023 e, come riportato dalla Repubblica-Firenze, la sentenza è attesa tra quattro settimane e le parti avranno tempo fino ai primi di novembre per chiedere l'appello. Nel frattempo, l'islandese si è riunito con il gruppo squadra e oggi sarà a disposizione di Palladino per la rifinitura prima della partenza per Bergamo. Sulle accuse verso l'ex Genoa, ha parlato così il ds viola Daniele Pradè: "Sappiamo che il calciatore rischia poco e nulla e comunque siamo tutelati in tutto".

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina (domenica ore 15.00, arbitra Sacchi, diretta tv su DAZN):

Qui Atalanta. Prima gara casalinga per i nerazzurri nel rinnovato Gewiss Stadium. Nella formazione di mister Gasperini tra i pali va Carnesecchi, in difesa torna Hien con De Roon e Kossounou (al posto di Godfrey out per lombalgia) che andranno a completare il reparto arretrato. Sulla destra ballottaggio tra Bellanova e Zappacosta, in mediana spazio a Ederson e Pasalic, con Ruggeri sulla corsia mancina. Davanti Brescianini è in vantaggio su Samardzic, con Retegui e De Ketelaere che formeranno la coppia d'attacco. Torna a disposizione Zaniolo, ma il numero 10 degli orobici potrebbe partire dalla panchina.

Qui Fiorentina. Gudmundsson va verso la convocazione ma dovrebbe andare in panchina, con Sottil e Colpani che agiranno alle spalle di Kean, ringalluzzito anche dal gol in Nazionale. Possibile esordio dal primo minuto per Cataldi, che affiancherà Richardson, con Dodò e Gosens che dovrebbero essere i due esterni di centrocampo. Biraghi si adatterà ancora a fare il "braccetto" della difesa a tre, con Pongracic e Martinez quarta a completare il terzetto difensivo. In porta dovrebbe esserci la grande novità: De Gea titolare e Terracciano in panchina.