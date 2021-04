Gundogan star del City, Di Canio: "Quest'anno ha fatto sia l'Aguero che il De Bruyne"

vedi letture

Negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato in termini entusiastici la grande stagione che sta facendo Ilkay Gundogan con la maglia del Manchester City: “L’evoluzione di Gundogan è incredibile. Al Borussia arrivava sempre a legare il gioco sulla trequarti ma segnava pochissimo, quest’anno nel doppio ruolo da trequartista e anche da finalizzatore sta facendo benissimo. Non è altissimo, non è esplosivo, ma nei primi passi è rapido, è acceso nella testa e quest’anno segna anche gol alla Aguero. In un’annata in cui sono mancati De Bruyne e Aguero, almeno in parte, si è trasformato nei due. Giocatore straordinario quest’anno”.