Hakimi e lo Scudetto nerazzurro: "Alcuni pensano che sia già vinto, ma non è ancora finita"

Achraf Hakimi, laterale dell'Inter, ha raccontato la marcia verso lo Scudetto dei suoi nerazzurri in un'intervista concessa a BeIN Sports: "Alcuni pensano che sia già tutto fatto per la differenza punti che abbiamo sulle altre, però noi non la pensiamo così. Mancano ancora tante gare alla fine del campionato e noi dobbiamo ragionare di partita in partita. Ora, per esempio, siamo concentrati esclusivamente sulla prossima sfida di domenica contro il Napoli. L'eliminazione dalla Champions è stato un duro colpo, ma ci siamo proiettati ancora di più sullo Scudetto, un obiettivo importante che manca da diversi anni. Abbiamo fatto un bel percorso e dobbiamo continuare così", le dichiarazioni dell'ex Real Madrid.