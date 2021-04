Hakimi: "Papà faceva l'ambulante per portare il pane in tavola: è lui il mio idolo"

vedi letture

Achraf Hakimi si è raccontato in una lunga intervista concessa a La Repubblica, parlando anche della sua famiglia: "Il mio idolo è mio padre. Quando ero bambino faceva il venditore ambulante al mercato e insieme a mia madre hanno fatto grandi saacrifici per portare il pane in tavola". Parlando del figlio che è nato in Italia dalla moglie spagnola di origini libiche e tunisine: "Scoprirà le proprie radici vivendo con noi senza forzature. Conoscerà lingue e culture diverse e ce ne sarà grato". Infine una battuta sul sacrificio del Ramadan da atleta professionista: "È difficile conciliare il digiuno con allenamenti e partite. Ma è importante per la mia cultura. Quello che conta è recuperare le energie e riposare bene".