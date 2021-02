Handanovic: "L'Inter ha iniziato a cambiare con Spalletti. La parata più difficile? La prossima"

Dopo la vittoria per tre a zero nel derby contro il Milan, il capitano dell'Inter Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Qual è stata la parata più difficile?

"Per un portiere non c'è nulla di facile, quando lo pensi è lì che sbagli. La parata più difficile è sempre la prossima".

Il gruppo è la forza dell'Inter?

"Ci sono tante componenti, non si può parlare solo di bel gruppo. Si parla di qualità, umana e non solo calcistica. È lì che fai lo step: con gente che parla in campo, e che prima non lo faceva".

Che effetto ti fa l'Inter oggi?

"Secondo me l'Inter ha iniziato a cambiare con l'arrivo di Spalletti, e poi con Conte. Si sta lavorando, si stanno aggiungendo dei pezzi, e solo il lavoro sul campo ti porta a certe cose. Ci vuole tempo per costruire una squadra: giorni felici e partite sbagliate. Poi tutto fa brodo".