Hellas, Juric: "Magnani ha margini di miglioramenti allucinanti. Abbiamo difeso eroicamente"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico del Verona, Ivan Juric, ha parlato anche di Giangiacomo Magnani e della difesa dei rossoblù: "Abbiamo fatto diverse partite con un certo fanatismo, in cui abbiamo difeso eroicamente. Nelle ultime partite la sensazione è che a livello difensivo stiamo crescendo, che siamo più tosti e concediamo poco. Bisogna continuare così. Per Magnani ci volevano tre o quattro mesi per metterlo in condizione di cominciare a giocare a calcio, nei primi mesi non era presente proprio. Ha margini di miglioramento allucinanti, e sicuramente la sua crescita dipenderà da lui".