Hellas Verona, Miguel Veloso non vuole smettere ma è in scadenza: futuro incerto

Non è certa la permanenza di Miguel Veloso nell'Hellas Verona in vista della prossima stagione. Il centrocampista portoghese ha già fatto sapere al club di non avere nessuna intenzione di smettere e alla fine della stagione le parti si incontreranno per decidere il da farsi. Il prolungamento è possibile ma non certo e ci sono già tante società in A che sarebbero pronte ad accoglierlo a parametro zero in vista del prossimo campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.