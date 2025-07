Ufficiale Hellas Verona, risoluzione del contratto per Henry: lo aspetta lo Standard Liegi?

Il Verona e Thomas Henry si separano: il club gialloblu ha annunciato la risoluzione del contratto con l'attaccante una stagione prima della scadenza del contratto in essere. Nel prestito al Palermo della passata stagione ha collezionato 25 presenze e 2 reti (con un assist). In italia è approdato nell'estate del 2021, arrivando dal Leuven al Venezia. L'anno successivo è approdato in gialloblù. Si vocifera che ora lo aspetti lo Standard Liegi: in Belgio si parla di possibili visite mediche previste già in queste ore.

Questa la nota del Verona apparsa sul sito ufficiale: "Verona - Hellas Verona FC comunica la risoluzione consensuale del contratto che legava l'attaccante francese Thomas Henry alla società gialloblù. La società saluta e ringrazia Thomas, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".