Ufficiale Standard Liegi, arriva Thomas Henry: ha firmato un biennale con il club rosso e bianco

vedi letture

Si finalizza in tanto atteso matrimonio tra Thomas Henry e Standard Liegi. Questo il comunicato del club belga sul proprio sito ufficiale: "Lo Standard Liegi e Thomas Henry hanno trovato un accordo: l'attaccante francese ha appena firmato con il nostro club un contratto di 2 stagioni (+ 1 in opzione). Nato ad Argenteuil il 20 settembre 1994 (30 anni), Thomas ha prima praticato l'atletica leggera prima di orientarsi verso il calcio e iniziare la sua carriera professionistica all'AS Beauvais nel 2012. Dopo in particolare una stagione al FC Nantes, arriva in Belgio, prima nel 2018 al Tubize (17 partite - 11 gol - 1 assist) e poi nel 2019 all'OH Leuven dove fa impazzire i contatori per 2 stagioni (79 partite - 45 gol - 12 assist). Prosegue con un'esperienza arricchente in Italia, a Venezia, Verona e Palermo.

Marc Wilmots: "Thomas è un attaccante solido, un vero goleador. Apporterà la sua esperienza e le sue qualità al servizio della squadra. A suo agio tecnicamente e dotato di un eccellente gioco di testa, si distingue anche per la sua mentalità esemplare e la sua leadership."

Thomas Henry: "Da quando ho scoperto il campionato belga, sono stato sedotto dall'incomparabile fervore del club di Liegi e speravo di avere l'onore di indossare questa maglia un giorno. Pertanto, quando lo Standard ha mostrato interesse nei miei confronti, non avevo che un'unica idea in testa: tornare in Belgio per aiutare i Rouches a raggiungere i loro obiettivi."

Il nostro club dà il benvenuto a Thomas e gli augura il meglio in rosso e bianco".