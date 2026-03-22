Hermoso protagonista in Roma-Lecce: "Siamo in buona forma fisica"
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Mario Hermoso è stato protagonista di una grande partita contro il Lecce: assist per il gol decisivo di Robinio Vaz e salvataggio sulla linea su Pierotti. Ecco le sue parole a Sky:
"Sappiamo che è difficile ripartire, soprattutto in situazioni del genere. Non era la situazione ideale per tutti noi, volevamo andare ai quarti di finale (di Europa League, ndr) ma la squadra ha dimostrato di essere in buona forma fisica. Merito anche di chi è entrato a partita in corso. Fa piacere vedere alcuni giovani che danno tutto in campo".
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