Juventus, definite le ultime formalità per Alajbegovic: i dettagli dell'operazione
Ci siamo. Dopo Randal Kolo Muani, anche Kerim Alajbegovic sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. Dopo l'affondo delle scorse ore, la mattinata di oggi è servita per sistemare anche gli ultimi dettagli col Leverkusen e per incassare il sì definitivo del giocatore che sul piatto aveva diverse altre offerte fra cui quelle di Chelsea e Atalanta.
Le cifre dell'operazione
Un'operazione importante targata Giovanni Carnevali e Frederic Massara, col bosniaco che arriverà alla Continassa a titolo definitivo. Juventus e Bayer Leverkusen si sono accordate per una base fissa da 30 milioni di euro per il suo cartellino, a cui aggiungere ulteriori 5 milioni di eventuali bonus più una percentuale sulla futura rivendita.
I numeri dell'ultima stagione
L'esterno d'attacco classe 2007, che ieri era rimasto fuori dall'amichevole vinta dal Leverkusen contro il Genk, nell'ultima stagione in prestito al Salisburgo aveva messo insieme 13 gol e 4 assist nelle 44 presenze complessive. Al Mondiale sono poi state 4 le presenze con la sua Bosnia, con un gol segnato contro il Qatar. Ora è tutto pronto per il suo sbarco a Torino, con le prossime ore che saranno quelle giuste per le visite mediche di rito propedeutiche alla firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Juventus.