TMW Juventus, definite le ultime formalità per Alajbegovic: i dettagli dell'operazione

La Juventus ha bruciato una folta concorrenza per uno dei talenti in rampa di lancio nel panorama calcistico europeo

Ci siamo. Dopo Randal Kolo Muani, anche Kerim Alajbegovic sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. Dopo l'affondo delle scorse ore, la mattinata di oggi è servita per sistemare anche gli ultimi dettagli col Leverkusen e per incassare il sì definitivo del giocatore che sul piatto aveva diverse altre offerte fra cui quelle di Chelsea e Atalanta.

Le cifre dell'operazione

Un'operazione importante targata Giovanni Carnevali e Frederic Massara, col bosniaco che arriverà alla Continassa a titolo definitivo. Juventus e Bayer Leverkusen si sono accordate per una base fissa da 30 milioni di euro per il suo cartellino, a cui aggiungere ulteriori 5 milioni di eventuali bonus più una percentuale sulla futura rivendita.

I numeri dell'ultima stagione

L'esterno d'attacco classe 2007, che ieri era rimasto fuori dall'amichevole vinta dal Leverkusen contro il Genk, nell'ultima stagione in prestito al Salisburgo aveva messo insieme 13 gol e 4 assist nelle 44 presenze complessive. Al Mondiale sono poi state 4 le presenze con la sua Bosnia, con un gol segnato contro il Qatar. Ora è tutto pronto per il suo sbarco a Torino, con le prossime ore che saranno quelle giuste per le visite mediche di rito propedeutiche alla firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Juventus.