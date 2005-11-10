Ufficiale Santiago Castro è della Roma, ci sono i comunicati. Prende la maglia numero 9

Adesso è ufficiale il trasferimento nella Capitale dell'argentino classe 2004, che costa ai giallorossi 35 milioni di euro più bonus e 10% sulla rivendita.

Santiago Castro è un nuovo giocatore della Roma. Adesso è ufficiale il trasferimento del centravanti argentino classe 2004, che lascia il Bologna a titolo definitivo per una somma di 35 milioni di euro, più una quota di bonus e il 10% sulla futura rivendita che resta appannaggio degli emiliani.

La nota ufficiale della Roma: prende il numero di Dovbyk

La Roma ha confermato e ufficializzato il suo nuovo acquisto con un comunicato ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Santiago Tomàs Castro dal Bologna FC. L'operazione si conclude con la cessione a titolo definitivo. L'attaccante, classe 2004, ha vestito le maglie di Bologna e Vélez Sarsfield. Con i rossoblù ha giocato 105 partite e segnato 22 gol. Ha scelto la maglia numero 9. Benvenuto a Roma, Santiago!". L'argentino non sostituisce quindi Dovbyk (che sta per essere a sua volta ufficializzato dal Bologna) in termini quantitativi, ma anche di numero di maglia, avendo preso lui la numero 9.

L'ulteriore conferma via comunicato data dal Bologna

Anche il Bologna, poi, dal canto suo, ha confermato l'avvenuto trasferimento con una breve nota ufficiale: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto alla AS Roma il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Santiago Castro a titolo definitivo".